The Last of Us 2 sarà emotivamente molto impegnativo, avverte Neil Druckmann

The Last of Us 2 sarà un'esperienza emotivamente molto impegnativa: lo ha dichiarato il game director del gioco, Neil Druckmann, ai microfoni di Eurogamer.

"Finalmente il gioco sta per finire nelle mani degli utenti, così che possano vivere la meticolosa avventura che abbiamo costruito per Ellie e scoprire come questi eventi si riflettano su di lei, gli alti e i bassi del suo viaggio", ha detto Druckmann.

"Ci saranno momenti di grande dolcezza ma anche di grande oscurità", ha continuato il game director, citando per molti versi i contrasti rappresentati nel nuovo spot televisivo di The Last of Us 2.

"Vogliamo che sia impegnativo, giusto? Ci sono titoli che si pongono un po' come un cibo di conforto, ma The Last of Us Parte II non è uno di questi", ha sottolineato Druckmann.

"Il gioco ha alcuni momenti sereni, è vero, ma anche sequenze emotivamente davvero impegnative. Fa parte del design", ha concluso il director.