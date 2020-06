The Last of Us 2, il nuovo spot televisivo: ecco il video in versione integrale

Ecco il nuovo spot televisivo di The Last of Us 2 in versione integrale, realizzato da Sony in vista del lancio del gioco, che sarà disponibile in esclusiva su PS4 a partire dal 19 giugno.

Il video ha una durata di un minuto, due volte più lunga rispetto alla versione ridotta dello spot televisivo di The Last of Us 2 che abbiamo visto ieri, peraltro con una qualità superiore.

Vale tuttavia lo stesso discorso sui contrasti, con le sequenze in CG che alternano frenetiche fasi action e situazioni di intimità per la protagonista dell'avventura, Ellie, alle prese con eventi drammatici.

Ambientato cinque anni dopo gli eventi di The Last of Us, il nuovo capitolo della serie Naughty Dog ci vedrà impegnati in una missione di pura e semplice vendetta rispetto ciò che avviene nelle prime fasi della storia, la più complessa che Naughty Dog abbia mai raccontato.

In attesa della recensione, che potrete leggere il 12 giugno alle 9.00 del mattino, date un'occhiata al nostro ultimo provato di The Last of Us Parte II.