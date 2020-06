The Last of Us 2 è la storia più complessa che abbiamo mai raccontato, dice Naughty Dog

The Last of Us 2 è la storia più complessa e sfaccettata che Naughty Dog abbia mai raccontato, secondo il co-game director Anthony Newman.

"È sempre una sfida capire come entusiasmare gli utenti rispetto all'uscita di un gioco senza però rivelare troppo", ha detto Newman riferendosi a The Last of Us Parte II, che abbiamo provato prima della recensione.

"Credo tuttavia che, nonostante la quantità di cose mostrate attraverso la nostra comunicazione, non abbiamo fatto altro che grattare la superficie di ciò che il gioco offre davvero."

"Penso si tratti della storia più complessa e sfaccettata che abbiamo mai raccontato, nonché di un'avventura molto grande, con una durata media di 25 ore stando ai nostri test."

"È un po' come se si trattasse della seconda stagione di una serie televisiva, in termini di contenuti e complessità. Dunque sì, nonostante ciò che abbiamo mostrato c'è ancora tanto da vedere e da scoprire nel gioco."

The Last of Us 2 sarà disponibile a partire dal 19 giugno, in esclusiva per PS4. La recensione del gioco arriverà il 12 giugno alle 9.00.