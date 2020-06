WhatsApp, partiti i test per usare l'account su più dispositivi: arriverà su iPad?

In queste ore sono partiti i test interni di WhatsApp per verificare l'aggiornamento che consentirà agli utenti di utilizzare lo stesso account su più smartphone contemporaneamente. Questa nuova funzionalità consentirà, probabilmente, di poter avere l'app di messaggistica pienamente funzionante anche su dispositivi diversi da uno smartphone, come per esempio un iPad.

Una delle novità più attese di WhatsApp, ovvero la possibilità di poter utilizzare il proprio account su più dispositivi, è finalmente pronta. I tecnici della società, infatti, stanno sperimentando questa novità internamente e, appena si sentiranno pronti, cominceranno a distribuire l'aggiornamento prima in beta e poi, finalmente, a tutti. Questo processo potrebbe durare pochi mesi, ma anche un anno: tutto dipenderà dai problemi incontrati durante queste fasi di test.

Questo cambiamento è uno dei più attesi da parte degli utilizzatori del servizio. Finora, infatti, il proprio account era legato indissolubilmente ad un numero di telefono, cosa che rendeva complesso raggiungere i propri messaggio su più dispositivi. Con WhatsApp Web il problema è stato in qualche modo aggirato, ma il passaggio ad un sistema di account vero e proprio potrebbe essere la soluzione definitiva. In questo modo, infatti, si supererà il limite che obbliga ad avere il telefono sempre connesso per poter leggere le proprie conversazioni anche da remoto. Un po' come avviene con Telegram.

Questo passaggio potrebbe poi consentire all'app di arrivare -senza limitazioni- anche su dispositivi diversi dai telefoni, come per l'esempio l'iPad o gli altri tablet Android. Una possibilità che trasformerebbe WhatsApp in un vero e proprio social network. Un'app nativa per il tablet di Apple dovrebbe essere in lavorazione da diverso tempo e potrebbe venir pubblicata assieme a questo importante aggiornamento.

Cosa ne pensate? Quanto semplificherebbe la vita avere WA su diversi dispositivi?