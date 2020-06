Google suggerisce Chrome a coloro che usano Microsoft Edge

Google Chrome è uno dei web browser più utilizzati al mondo, detiene un vero e proprio primato; ma si sa, la concorrenza è spietata e può colpirti quando meno te lo aspetti. E così la società di Mountain View ha cominciato a farsi un po' di pubblicità, laddove necessario: per esempio suggerendo Chrome a coloro che usano Microsoft Edge.

Cerchiamo di capire meglio cosa sta accadendo su PC e sui vari web browser. A partire da questi ultimi giorni, gli utenti che accederanno per la prima volta a Gmail da Microsoft Edge riceverà la classica mail da Google. Un avviso che sicuramente avrete letto anche voi in passato: "hai effettuato l'accesso da un nuovo device e da questa posizione?". La novità e che Google individuerà anche il web browser Microsoft Edge, suggerendo di usare Chrome al suo posto.

Non si tratta di vera pubblicità invasiva verso Google Chrome a discapito di Microsoft Edge, ma è comunque un comportamento che ha destato una certa curiosità degli utenti: infatti è possibile notarlo solo ed esclusivamente effettuando un login da Edge, mentre non si verifica su altri browser. Google avvisa l'utente su PC di "ottenere il massimo da Windows 10 con il browser Chrome. Chrome è veloce, semplice e sicuro, costruito su misura per il web contemporaneo".

Eccovi un'immagine che illustra la curiosa situazione e l'incentivo ad utilizzare Google Chrome. È accaduto anche a voi, di recente? E lo sapete che Google Chrome è uno dei browser più utilizzati del 2020?