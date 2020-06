Pokémon, un sito web per ascoltare i versi di tutti i Pokémon della prima generazione di Kanto

La prima generazione di Pokémon non si scorda mai: è lì che hanno avuto ufficialmente inizio tutte le avventure che hanno accompagnato per anni i giocatori, fino ai recentissimi Pokémon Spada e Scudo per Nintendo Switch. Nintendo ha deciso di celebrarla con un'iniziativa simpaticissima: un sito web per ascoltare i versi dei Pokémon.

Recandovi presso questo sito web, del tutto sicuro e sviluppato direttamente da The Pokémon Company, sarà possibile ascoltare i versi di tutti i Pokémon della Prima Generazione di Kanto, selezionando con il cursore del mouse il relativo sprite di gioco. Non solo: se padroneggiate un po' la lingua giapponese potrete anche sfidare i vostri amici: proporrete loro dei versi specifici, ma saranno in grado di riconoscere la specie che li emette?

A suo tempo, quando Pokémon Blu, Rosso e Verde raggiunsero il mercato, le cartucce non avevano a disposizione lo stesso spazio di oggi. Per questo motivo noterete come molti versi siano estremamente simili tra loro, variando solo in alcune modulazioni o tonalità. Ma ciò non basta per renderli meno interessanti o nostalgici, non trovate?

Ricordiamo che di recente anche The Pokémon Company si è schierata dalla parte di Black Lives Matter, in seguito alle rivolte americane degli ultimi giorni.