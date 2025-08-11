Electronic Arts non ha voluto rimasterizzare i Dragon Age come fatto con i Mass Effect

Dopo il successo di Mass Effect Legendary Edition , in tanti si sono chiesti perché Electronic Arts non abbia ancora commissionato a Bioware una Dragon Age Legendary Edition , ossia una raccolta dei primi tre capitoli rimasterizzati. In realtà Bioware avrebbe voluto lavorarci, ma l'editore si è categoricamente rifiutato di avallare il progetto.

Poco amore per Dragon Age

Secondo l'ex produttore esecutivo di Bioware, Mark Darrah, che ne ha parlato in un intervista con il canale YouTube MrMattyPlays, lo studio ha proposto più volte un remake di Dragon Age Origins o una raccolta rimasterizzata della trilogia di Dragon Age (che comprenderebbe Origins, Dragon Age 2 e Dragon Age: Inquisition), ma EA ha rifiutato di finanziare il progetto ogni singola volta.

Più nello specifico, Darrah afferma che EA è generalmente contraria alle remaster, e che Dragon Age sarebbe più difficile da realizzare rispetto a Mass Effect.

Bioware in realtà vorrebbe lavorare al progetto, ma EA si rifiuta di fornire le risorse necessarie, quindi lo sviluppo dovrebbe procedere con le risorse già stanziate. Visti i numeri fatti da Dragon Age: The Veilguard, è facile immaginare che nessuno rimasterizzerà mai i primi tre Dragon Age, a questo punto.

Del resto, i fondi attuali sono tutti impiegati su Mass Effect 5, visto come l'ultima spiaggia di BioWare, dopo l'insuccesso dell'ultimo Dragon Age. Electronic Arts, di suo, ha più volte dimostrato di amare poco la serie Dragon Age, quindi non stupisce questa titubanza.