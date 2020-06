Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, su Amazon è spuntata la Collector's Edition

Spuntata su Amazon la Collector's Edition di Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, titolo appena annunciato dal publisher THQ Nordic. Disponibile per PC, Xbox One e PS4, conterrà diversi extra rispetto all'edizione standard.

Oltre a una copia del gioco, la Collector's Edition contiene cinque cartoline, un portachiavi di Amalur, il CD con la colonna sonora ufficiale e una statuina di Alyn Shir, presa in una posa particolarmente dinamica, alta 20.8 cm. Naturalmente anche la confezione sarà da collezione, per chi ama avere delle grosse scatole colorate in giro per casa.

Riguardo al prezzo, per ora si conosce solo quello in dollari: la Collector's Edition di Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, già prenotabile, costa 109,99 dollari per PS4 e Xbox One e 99,99 dollari per PC.

Giusto ieri è stata svelata la data d'uscita ufficiale di questa attesa rimasterizzazione: l'11 agosto 2020. Kingdoms of Amalur: Reckoning è un titolo davvero sottovalutato, che al momento della pubblicazione non ottenne il successo sperato, facendo fallire il suo studio di sviluppo. Chissà se l'edizione rimasterizzata avrà maggior fortuna, vista l'attuale penuria di nuovi giochi di ruolo d'azione.