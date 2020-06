The Outer Worlds per Nintendo Switch disponibile da oggi, ecco il trailer di lancio

The Outer Worlds è disponibile a partire da oggi anche su Nintendo Switch, e non poteva ovviamente mancare un trailer di lancio per questo ambizioso porting realizzato da Virtuous.

Se avete letto la nostra recensione di The Outer Worlds probabilmente sapete già che il gioco in sé appare godibilissimo e strutturalmente non ha perso nulla, ma la realizzazione tecnica lascia molto a desiderare.

The Outer Worlds​ è stato creato dai co-direttori Tim Cain e Leonard Boyarsky, autori originali di ​Fallout,​ e dalla celebre squadra della Obsidian Entertainment, che ha già sviluppato ​Fallout: New Vegas​, ​Star Wars: Knights of the Old Republic II​, ​South Park: The Stick of Truth​ e la serie ​Pillars of Eternity.

"​The Outer Worlds​ è uno dei migliori giochi di ruolo dell'anno scorso e non potremmo essere più orgogliosi del suo successo critico e commerciale", ha dichiarato Michael Worosz, Vicepresidente esecutivo e capo di Private Division.

"Siamo molto contenti di poter presentare l'universo fantascientifico arguto e grottesco di Obsidian ai fan e ai nuovi giocatori su Nintendo Switch; non vediamo l'ora di dare a tutti la possibilità di portare questo complesso GdR con sé ovunque vorranno."