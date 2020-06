Desperados 3, un nuovo trailer con le miniature e il relativo dietro le quinte

Desperados 3 si mostra con un nuovo trailer a base di miniature e il relativo dietro le quinte, che illustra il processo di realizzazione del video.

Utilizzando degli splendidi diorama realizzati a mano, gli artisti hanno ricreato gli scenari di Desperados 3, la cui data di uscita ufficiale è ormai imminente: il gioco sarà disponibile a partire dal 16 giugno.

Le azioni parlano più delle parole, quindi ecco il nostro "Miniatures trailer" ricco di azione di Desperados III, messo in scena in paesaggi in miniatura, tutti stampati in 3D e realizzati a mano e girati su una singola scrivania, che si trasforma in un vero e proprio gameplay di gioco.

Sviluppato da Mimimi Productions, gli autori di Shadow Tactics: Blades of the Shogun, Desperados 3 è il nuovo episodio di una serie strategica storica, ambientata nel selvaggio west.

Trasforma una banda sgangherata in un efficiente gruppo di improbabili eroi ed eroine. All'inizio le diverse personalità si scontrano tra loro, ma alla fine uniscono le forze per sfruttare le rispettive abilità e affrontare un nemico che sembra molto più forte. Braccati da spietati banditi e corrotti uomini di legge, i Desperados devono sfidare la sorte a ogni missione.

In un epico viaggio attraverso il Messico e gli Stati Uniti del 1870, la squadra affronterà pericoli estremi e bande molto più numerose di loro. Nel corso della missione che li porterà ad affrontare la loro nemesi e a sventare i piani di un magnate senza scrupoli, i cinque personaggi utilizzeranno una serie di abilità per infiltrarsi, spiare, sabotare, eludere, rubare, rapire, deviare, assassinare, far esplodere... e come estrema risorsa: abbattere.