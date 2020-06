Nintendo Switch: disponibile l'aggiornamento di sistema 10.0.4

Nintendo ha pubblicato un nuovo aggiornamento di sistema di Nintendo Switch, il 10.0.4, scaricabile da subito in tutto il mondo. Si tratta naturalmente di un aggiornamento minore, che non rivoluziona in alcun modo la console. In realtà, come il numero d'ordine fa intuire, serve a sistemare un singolo problema.

Sostanzialmente in alcuni paesi non era possibile usare o registrare una nuova carta di credito sul Nintendo eShop. Da adesso, invece, è possibile farlo per la gioia della vostra banca.

La nota di rilascio ufficiale dell'aggiornamento 10.0.4 non fa alcun riferimento ad altre novità, nemmeno al classico aumento della stabilità del sistema, quindi immaginiamo che si limiti a fare solo quanto scritto.

Per aggiornamenti maggiori relativi al software di sistema di Nintendo Switch, bisogna attendere ancora un po'. Per ora non sono emerse voci su cosa ci aspetta nella versione 10.5 o 11. A voi cosa piacerebbe che fosse inserito?