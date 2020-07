Ghost of Tsushima per PS4, vendite oltre le aspettative in Giappone

Ghost of Tsushima ha totalizzato vendite superiori alle aspettative in Giappone: l'ultima grande esclusiva per PS4 è andata quasi esaurita in diversi negozi, tanto che Sony sta provvedendo a consegnare nuove copie.

Si tratta di un importantissimo riconoscimento per il titolo sviluppato da Sucker Punch, accolto in maniera entusiastica anche dalla stampa nipponica: Ghost of Tsushima ha conquistato il perfect score su Famitsu, e per una produzione del genere significa tanto.

È dunque lecito attendersi che il gioco risulti primo nella classifica giapponese, che verrà rivelata oggi proprio sulla base dei dati settimanali raccolti dalla rivista nipponica Famitsu.

Ad ogni modo, il gioco si è presentato molto bene anche in occidente, come testimoniano i voti della stampa che lo promuovono, forse con picchi di maggiori criticità proprio in Italia.

Nel corso di un'intervista, il producer di Ghost of Tsushima si è detto entusiasta del feedback aptico di PS5: una feature che troveremo nell'eventuale versione potenziata del titolo per la nuova console?