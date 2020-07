Call of Duty: Warzone, i cinque posti peggiori dove atterrare e iniziare la partita

Call of Duty: Warzone possiede una mappa di gioco molto vasta e dettagliata, ricca di aree interessanti e dal potenziale più o meno strategico. Tutto questo, naturalmente, varia: varia in base ad una serie di fattori praticamente incalcolabile. Ma è possibile, generalizzando un po' come in ogni caso del genere che si rispetti, stabilire i cinque posti peggiori dove atterrare. Ve ne parliamo appunto in questo articolo.

Si tratta di zone della mappa di Call of Duty: Warzone dove la redazione di screenrant.com (e noi con lei, per forza di cose) vi sconsigliamo di iniziare la partita. Cercheremo anche di motivare, di volta in volta, queste osservazioni. La prigione, per esempio (The Prison): va bene per seminare un paio di nemici alle costole, ma come area di gioco iniziale proprio no. Soprattutto nella sua piazzola centrale lascia completamente scoperti ai colpi degli avversari. Non sopravviverete a lungo, figurarsi cercare di trovare le cinque armi migliori del gioco.

Anche la zona Quarry (la cava) lascia praticamente scoperti: chiunque può liberamente e tranquillamente mirarvi, mentre siete lì. A meno che non vi troviate nella sua area più elevata, ovviamente. Boneyard è invece una zona che in linea teorica si presterebbe bene agli scontri di Call of Duty: Warzone, non fosse per il fatto che i suoi vicoli tortuosi e i numerosi nascondigli rendono impossibile sentirsi davvero al sicuro. Anche quando tutto è silenzioso, beh... siete davvero sicuri che non ci sia nessuno lì accanto?

La Promenade, sia nella zona est che ovest, è altrettanto sconsigliabile per iniziare una partita. Persino atterrare da quelle parti non è semplice; ma se vi piace saltare di tetto in tetto e poi scendere per recuperare delle armi, potreste rivalutarla comunque; e infine le fattorie (Farmland), il cui problema è lo stesso di alcune delle altre zone di cui vi abbiamo parlato. E cioè: si tratta di una zona troppo scoperta, troppo all'aperto. Soprattutto dalla lunga e media distanza, chiunque può puntarvi con tranquillità e aprire il fuoco. Tra l'altro qui difficilmente troverete del buon loot ad inizio partita.

Ricapitoliamo in una pratica classifica i cinque peggiori posti dove atterrare e cominciare la partita su Call of Duty: Warzone. E chiaramente se non siete d'accordo o volete suggerire delle modifiche, sentitevi liberi di commentare nell'apposita sezione dell'articolo.

La prigione Quarry Boneyard Promenade Le fattorie