The Elder Scrolls V: Skyrim, Aela la Cacciatrice prende vita nel cosplay di Dykstra

Vi sono dei giochi molto particolari che sembrano apparentemente invecchiare, salvo poi ripresentarsi di tanto in tanto in una veste ringiovanita ma con la stessa avventura di sempre, ancora divertentissima. The Elder Scrolls V: Skyrim, per esempio. Oggi vogliamo ricordarlo, in questo torrido pomeriggio del primo agosto 2020, con un bel cosplay dedicato ad un personaggio che forse ricorderete: Aela la Cacciatrice.

Aela la Cacciatrice era (o per meglio dire: "è", si trova ancora su The Elder Scrolls V: Skyrim) un lupo mannaro del Nord, una ladra membra dei Compagni. Bisogna chiaramente farsela amica prima che la linea narrativa dei Compagni sia stata completata: tenete a mente questa informazione, doveste mai tornare sul titolo di Bethesda.

Chloe Dykstra, modella, cosplayer e attrice americana, tempo fa le dedicò un cosplay, in cui interpretò il personaggio in questione. La qualità è stata talmente notevole che circola ancora oggi, e non solo tra gli appassionati di Skyrim: vogliamo proporvene l'immagine poco più avanti. Poco più avanti, invece, se vorrete potrete anche lasciare un commento.

Poco altro da aggiungere: ne approfittiamo per ricordarvi alcuni dei tanti altri cosplay a tema videogames che potrete trovare facilmente sulle nostre pagine: