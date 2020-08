Cyberpunk 2077, V potrà guardarsi intorno durante i dialoghi in cerca di minacce

Cyberpunk 2077 consentirà al protagonista, V, di guardarsi intorno durante i dialoghi con i PNG alla ricerca di eventuali minacce.

La feature in questione, rivelata da CD Projekt RED ai microfoni di Official PlayStation Magazine, a poche ore dalla notizia degli inviti falsi per la beta di Cyberpunk 2077, appare piuttosto originale e andrà senza dubbio ad aumentare il grado di coinvolgimento dell'esperienza.

La capacità di controllare ciò che ci circonda anche nel mezzo di una discussione, infatti, suona molto più plausibile e realistica di un blocco completo del personaggio, come solitamente accade, e potrà aiutarci a neutralizzare eventuali pericoli prima ancora che si palesino concretamente.

Certo, bisognerà che gli sviluppatori non abusino di tale possibilità perché è chiaro che una grande quantità di agguati durante i dialoghi potrebbe ottenere l'effetto opposto, risultando ripetitiva e irrealistica.

Cyberpunk 2077 sarà disponibile a partire dal 19 novembre su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, con le versioni PS5 e Xbox Series X a seguire.