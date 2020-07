Cyberpunk 2077: inviti alla beta mandati agli utenti ma sono falsi, attenzione

Cyberpunk 2077 è il soggetto scelto per una potenziale truffa online, visto che presunti inviti alla beta del gioco sembra siano stati inviati a vari utenti, solo che sono falsi e potrebbero dunque nascondere un pericolo come phishing e furto di dati.

Alcuni utenti hanno riferito di aver ricevuto al proprio indirizzo di posta elettronica un invito a provare la beta di Cyberpunk 2077, ma tali comunicazioni non arrivano da CD Projekt RED, che anzi invita a fare attenzione e non aprire tali messaggi perché sono potenziali truffe.

Il team di sviluppo ha confermato di essere al corrente della questione e che si tratta di un problema, in quanto gli inviti sono fasulli, pertanto si raccomanda di non inviare o condividere alcun dato personale, possibilmente non aprire direttamente l'email in questione, a meno che il messaggio non provenga da un indirizzo che termina con @ cdprojektred com, quello ufficiale della compagnia.

"Se di recente avete ricevuto un'email che sostiene di garantire l'accesso alla beta di Cyberpunk 2077, non proviene da noi. Sfortunatamente, abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di comunicazioni di questo tipo nelle recenti settimane. Se vi contattiamo per email, è sempre da un indirizzo che termine con @ cdprojektred com. Lo stesso vale anche per i creatori di contenuti. Vi contattiamo sempre attraverso i nostri indirizzi interni, se venite contattati da qualcuno che sostiene di essere un third party che lavora con noi (come un'agenzia pubblicitaria) allora potete essere sicuri che non è autentico".

Di Cyberpunk 2077 abbiamo visto di recente il distretto di Pacifica in qualche concept art, mentre nei giorni scorsi ne abbiamo parlato con Luca Ward, voce di Johnny Silverhand (Keanu Reeves), che si è detto entusiasta del gioco CD Projekt RED e dei suoi testi.