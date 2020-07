Rainbow Six: Siege gratis con l'acquisto di una scheda NVIDIA RTX

Rainbow Six: Siege è disponibile gratis con l'acquisto di una scheda video NVIDIA RTX: il bundle è valido con un qualsiasi modello della linea, dalla RTX 2060 alla RTX 2080 Ti.

Capace di coinvolgere la bellezza di 55 milioni di giocatori, Rainbow Six: Siege si pone ancora oggi come uno sparatutto di grande richiamo, e le nuove GPU prodotte da NVIDIA consentono di farlo girare anche oltre i 144 fps, per una precisione e una reattività assolute.

Oggi NVIDIA e Ubisoft annunciano il bundle Frames Win Games GeForce RTX grazie al quale, per un periodo di tempo limitato, i giocatori riceveranno un'edizione PC Digital Download di Tom Clancy's Rainbow Six Siege Gold Edition con l'acquisto di una scheda GeForce RTX 2080 Ti, 2080 SUPER, 2080, 2080, 2070 SUPER, 2070, 2060 SUPER o 2060.

Le GPU GeForce RTX sono perfette se si vuole guadagnare un vantaggio competitivo di gioco grazie agli oltre 144+ FPS in Rainbow Six Siege di Tom Clancy, una minore latenza e alla minimizzazione degli effetti di distrazione. Il bundle Frames Win Games GeForce RTX inizia oggi e sarà disponibile fino a giovedì 27 agosto 2020.

La Gold Edition include 16 Operatori, uniformi speciali, skin e la year 5 season Pass, che consente il lancio di tutti e 6 gli Operatori durante l'anno, oltre a potenziamenti VIP, una rapidissima progressione del Battle Pass e molto altro.