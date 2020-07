PS5, l'interfaccia utente verrà presentata presto: Sony teme i leak

L'interfaccia utente di PS5 verrà presentata presto, riferisce un noto insider su Twitter: i possessori di devkit potranno utilizzarla nelle prossime settimane e Sony teme i leak.

Allo stato attuale, i kit di sviluppo di PS4 sono dotati unicamente di una modalità debug con la vecchia dashboard, ma attraverso un aggiornamento potranno passare alla nuova UI.

A quel punto naturalmente il rischio di un leak aumenterà in maniera esponenziale, esattamente come quando la console è entrata in produzione la casa giapponese ha provveduto a rivelarne ufficialmente il design.

Secondo alcuni rumor, vedremo prezzo e data di uscita di PS5 nell'evento di agosto, ed è probabile che nel medesimo appuntamento troverà spazio anche la presentazione dell'interfaccia.

Tra le nuove feature della dashboard di PlayStation 5 dovrebbe esserci anche l'accesso immediato a sezioni di gioco, confermato da un leak di qualche giorno fa.

PlayStations next dev kit update arrives in a few weeks which will feature 'retail mode' so devs can see what the final set up will be. The current system is debug only with PS4 retail mode. Expect that PlayStation will show it off before it goes live to avoid leaks.