Darkestville Castle in uscita a breve su PS4, Xbox One e Nintendo Switch

Darkestville Castle, l'avventura in stile LucasArts sviluppata da Epic Llama, è in uscita a breve su PS4, Xbox One e Nintendo Switch: il gioco sarà disponibile su console a partire dal 13 agosto.

Ispirato a grandi classici come The Curse of Monkey Island, il titolo ci mette nei panni di Cid, uno spirito dispettoso che un giorno deve guardarsi dall'arrivo di una squadra di acchiappademoni.

"Aiutami a sconfiggere i miei nemici e far trionfare il male su Darkestville!", recita la sinossi ufficiale dell'avventura targata Epic Llama, scritta come fosse un messaggio che il protagonista invia ai giocatori.

"Inoltre, acquistando questo gioco aiuterai una nobile causa: parte dei tuoi soldi verranno usati per schiavizzare l'umanità... a-ehm, voglio dire per ripulire i mari, creare un santuario per il Fenicottero Invisibile in via d'estinzione e tutta un'altra serie di nobili menzogne."

Qui in calce trovate il trailer di lancio di Darkestville Castle su console e le immagini del gioco.