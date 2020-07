Epic Games Store: i giochi gratis per PC del 30 luglio sono disponibili

Sono disponibili da ora su Epic Games Store i giochi gratis per PC previsti per il 30 luglio: come anticipato la settimana scorsa, si tratta di 20XX, Barony e Superbrothers: Sword & Sworcery EP.

Cominciamo proprio da Superbrothers: Sword & Sworcery EP, l'avventura in pixel art sviluppata da Capybara Games, caratterizzata da una straordinaria atmosfera che può contare anche sulle musiche di Jim Guthrie.

20XX è invece un action platform in stile roguelike in cui avremo il compito di superare una serie di livelli man mano più complessi, affrontando temibili boss per salvare l'umanità, da soli o in cooperativa con un amico.

Anche Barony rientra nel genere roguelike, sebbene in questo caso il gioco sia un RPG con visuale in prima persona in cui dovremo esplorare i tradizionali dungeon pieni di insidie e pericoli, ma anche prezioso loot da raccogliere.

I tre giochi in questione saranno gratuiti fino alle ore 17:00 del 6 agosto. Per aggiungerli alla vostra libreria, vi basterà visitare questa pagina ed effettuare l'accesso allo store.

Quali saranno i prossimi titoli gratis su Epic Games Store? Per il momento ne è stato rivelato solo uno, il curioso puzzle game Wilmot's Warehouse.