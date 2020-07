Classifica giapponese, Nintendo Switch vende oltre cento volte più di PS4

Nintendo Switch ha venduto oltre cento volte più di PS4, la settimana scorsa: lo evidenzia la classifica giapponese, che vede il ritorno di Animal Crossing: New Horizons in testa.

Il grande successo di Ghost of Tsushima, in testa alla classifica al debutto, non si è dunque tradotto in un traino per le vendite di PlayStation 4, così esigue che pensavamo si trattasse di un errore.

In effetti è stata una settimana parecchio fiacca per tutte le piattaforme, a eccezione appunto di Nintendo Switch, che ha superato i 12 milioni di unità vendute per quanto riguarda il modello originale.

Classifica software giapponese, settimana dal 20 al 26 luglio 2020