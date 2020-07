Classifica giapponese, Ghost of Tsushima batte Paper Mario e debutta in testa

Ghost of Tsushima ha fatto il proprio debutto in testa alla classifica giapponese, superando agevolmente Paper Mario: The Origami King e piazzando oltre 200.000 copie: si tratta del lancio migliore di sempre per un'esclusiva PlayStation 4 nel paese del Sol Levante.

Sapevamo già che le vendite di Ghost of Tsushima in Giappone vanno oltre le aspettative, dunque la notizia del primato all'esordio per il titolo sviluppato da Sucker Punch non sorprende più di tanto.

Le performance dell'esclusiva Sony, tuttavia, non hanno fatto da traino per PS4, che questa settimana deve accontentarsi di appena 3.053 unità vendute per il modello standard: pochissime in confronto ai numeri che Nintendo Switch continua a macinare.

Classifica software giapponese, settimana dal 13 al 19 luglio 2020