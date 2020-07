Nvidia GeForce 3080 TI: data d'uscita svelata da un sito cinese

La data di uscita della Nvidia GeForce 3080 TI dovrebbe essere il 17 settembre 2020, almeno stando al sito cinese ITHome che ha ricevuto la soffiata da un suo contatto interno al produttore hardware. Si tratta di una data più vicina di quanto si potesse pensare, visto che le nuove GeForce non sono state ancora annunciate. Se vogliamo è anche un'informazione compatibile con l'indiscrezione raccolta in precedenza da Overclocking.com, secondo la quale a fine agosto Nvidia distribuirà una tiratura limitata della serie RTX 30. Il lancio vero e proprio dovrebbe quindi essere quello di settembre, con le schede di agosto a fare da apripista.

Naturalmente la notizia non è stata confermata, quindi prendetela con le dovute cautele. Di fatto Nvidia deve ancora mostrare le sue nuove schede video, che speriamo non costino un occhio della testa come le precedenti.

Probabilmente la discrezione del produttore hardware è dovuta anche alla pandemia di COVID-19 che ha reso difficile gestire la comunicazione e la vendita di certi prodotti. I giocatori PC aspettano le nuove GeForce entro l'anno anche per dare risposta all'incalzare delle console di nuova generazione, che sembrano avere delle ottime caratteristiche.