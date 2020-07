Fortnite, come prendere un'arma a Capanna Catasta

Le sfide di Fortnite della Settimana 6 (e del Capitolo 2 Stagione 3) sono ufficialmente disponibili per il completamento. La maggior parte di esse è abbastanza intuitiva e lineare. Alcune sfide, però, sono più strane. Per esempio, una chiede di prendere un'arma a Capanna Catasta.

Prendere un'arma è abbastanza intuitivo: la si raccoglie da terra e la si aggiunge all'inventario, niente di più semplice. Ma dov'è Capanna Catasta? Il problema per completare la missione, infatti, è tutto qui. Per fortuna ci siamo noi, e vi ricordiamo che si tratta di una minuscola area del gioco all'estremo punto ovest della mappa di Epic Games.

"Minuscola" ed "estremo" sul serio: probabilmente non ci sarete neanche mai andati, a Capanna Catasta. O comunque a parole non riuscirete a trovare l'area, dato che non viene indicata sulla mappa di gioco dagli sviluppatori di Epic Games. Ma ci siamo noi, per fortuna. Eccovi allora un video: seguitelo passo passo e troverete il luogo. Basterà procedere verso il mare, partendo da Siepi d'Agrifoglio e procedendo verso ovest.

