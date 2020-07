Fortnite C2 Stagione 3, sfide della Settimana 6 disponibili: l’elenco da Epic Games

Oggi 23 luglio 2020 è un giovedì: e naturalmente, come tutti i giovedì che si rispettino, gli sviluppatori di Epic Games hanno rilasciato le sfide inedite di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3. Le sfide della Settimana 6, tanto per capirsi; e già, è trascorso già un mese e mezzo dal lancio della stagione estiva, e da quando la mappa è stata invasa dall'acqua.

Trascorrerete così le prossime ore intenti a completare le sfide della Settimana 6 di Fortnite Capitolo 2, ammesso naturalmente che abbiate già portato a termine le missioni della Settimana 5 oppure che abbiate sbloccato la skin di Aquaman. Sia come sia, il livello di difficoltà è quello che potreste legittimamente attendervi; anzi alcune sfide sono addirittura un "more of the same" di quelle già viste. Per esempio una richiede di atterrare all'Autorità e poi di completare la partita nella top 25, praticamente identica a quella di Fattorie Frenetiche e dello Yacht.

Qui di seguito vi riportiamo un elenco con tutte le sfide della Settimana 6 di Fortnite Capitolo 2, proveniente direttamente dagli sviluppatori di Epic Games. Se avete difficoltà potete lasciare un commento, e provvederemo ad aiutarvi. Oppure aspettate semplicemente le nostre guide.

Infliggi danni a Pozzo Traballante

Eliminazioni a Parco Pacifico

Atterra all'Autorità e finisci fra i migliori 25

Rifornisci un veicolo al Gattogrill

Prendi un'arma a Capanna Catasta

Cerca forzieri (10)

Cerca forzieri (100; ricompensa: 80.000 punti esperienza)

Cerca le scatole di munizioni a Borgo Bislacco

Cerca forzieri a Lago Languido