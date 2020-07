PlayStation Store: Dragon Marked for Death e Creaks

Il nuovo aggiornamento del PlayStation Store segna l'arrivo sulla piattaforma digitale Sony di una serie di titoli un po' di nicchia, spesso di natura indipendente, ma la cui qualità è già stata pienamente riconosciuta. È di certo il caso di Dragon Marked for Death, l'ultimo action RPG di Inti Creates, e dell'affascinante avventura Creaks. Le uscite tuttavia non si fermano qui: questa settimana fanno il proprio debutto anche Warhammer 40.000: Mechanicus, il picchiaduro a incontri free-to-play Fantasy Strike, Rock of Ages 3: Make & Break e la versione digitale dell'ultima fatica di Game Freak, Little Town Hero.

Dragon Marked for Death A poco più di un anno di distanza dall'uscita su Nintendo Switch, Dragon Marked for Death (39,99 euro) porta la sua azione RPG anche su PS4, coinvolgendoci in un'avventura fantasy che potremo affrontare da soli o in cooperativa per un massimo di quattro partecipanti. La storia del gioco racconta dei sopravvissuti di un antico clan, determinati a vendicarsi nei confronti dell'esercito che ha distrutto il loro regno e catturato l'oracolo Stirpedidrago. Per riuscire nell'impresa i quattro guerrieri stringono un patto con un drago al fine di ottenere i suoi poteri e sfruttarli per portare a termine missioni di vario genere, che implicano l'eliminazione di pericolosi mostri ma anche la scorta di cittadini, il salvataggio di prigionieri e la ricerca di tesori.

Creaks Ultima fatica del talentuoso team Amanita Design, Creaks (19,99 euro) è un'avventura a base puzzle caratterizzata da uno stile grafico peculiare, disegnato a mano, che contribuisce a creare un'atmosfera tenebrosa e inquietante mentre cerchiamo di aiutare il protagonista della storia a esplorare il misterioso mondo che ha scoperto esistere dietro un muro della sua stanza, immaginando forme e insidie nell'oscurità. L'alternanza di luci e ombre rappresenta il fulcro del gameplay di Creaks, insieme all'interazione con gli oggetti dello scenario per la risoluzione degli enigmi che impreziosiscono la progressione. L'impianto viene arricchito da un comparto narrativo ermetico e affascinante, così come è essenziale la colonna sonora che accompagna la nostra esplorazione.

Warhammer 40.000: Mechanicus Warhammer 40.000: Mechanicus (39,99 euro) è uno strategico a turni che vede stavolta protagoniste due fazioni appartenenti all'universo creato da Games Workshop: gli Adeptus Mechanicus e i Necron. Lo scontro è inevitabile, e viene raccontato in maniera davvero efficace nell'ambito di una storia appassionante, che strizza l'occhio ai fan del franchise ma risulta affascinante anche per chi non lo conosce più di tanto. Sul fronte del gameplay, le meccaniche si rifanno alla lunga tradizione del genere senza introdurre particolari innovazioni né chissà quale spessore, ma hanno il pregio di non essere punitive come in altri prodotti similari. Peccato per il comparto tecnico, che avrebbe potuto sicuramente offrire qualcosa di più sul fronte della grafica.

Fantasy Strike Disegnato da David Sirlin, uno degli autori della serie Street Fighter, Fantasy Strike (gratuito) è un picchiaduro a incontri dotato di due peculiarità: da un lato un gameplay estremamente immediato, che utilizza pochissimi pulsanti per l'esecuzione delle mosse ma ciò nonostante vanta uno spessore tattico di tutto rispetto; dall'altro il formato free-to-play, che consente di scaricare il gioco gratuitamente. Dotato di un roster compatto ma variegato, con i personaggi divisi in quattro differenti classi, ognuna dotata di caratteristiche specifiche, il gioco vanta una discreta quantità di contenuti sia per l'esperienza in single player che per le sfide competitive in multiplayer, con la possibilità di dar vita a scontri frenetici e spettacolari.