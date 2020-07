Othercide: un nuovo trailer mostra i boss in azione

Focus Home Interactive ha pubblicato un nuovo trailer di Othercide per mostrare alcuni dei boss del gioco in azione. A questo punto ci preme di consigliarvi di non guardare il filmato se non volete avere anticipazioni sui contenuti del titolo, visto che stiamo parlando di quelli che saranno i nemici principali.

Che dire? Il design di alcuni boss è davvero ben fatto. Non ci troviamo sicuramente di fronte a un titolo dai valori produttivi da tripla A, ma a livello stilistico è davvero interessante e speriamo che la versione finale possa rivelarsi ottima. I boss di loro sono ispirati ad alcune delle più grandi paure dell'umanità e avranno dei pattern d'attacco molto complessi, che metteranno alla prova le Daughter, ossia le protagoniste guidate dal giocatore.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che la data d'uscita di Othercide è il 28 luglio su PC, Xbox One e PS4. La versione Nintendo Switch arriverà in un secondo momento, in data ancora da destinarsi (comunque dovrebbe arrivare entro l'estate, quindi non ci sarà da aspettare più di tanto).