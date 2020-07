Shin Megami Tensei 3: Nocturne HD Remaster, un nuovo video mostra 14 minuti di gameplay

Atlus ha mostrato i primi 14 minuti di gameplay di Shin Megami Tensei 3: Nocturne HD Remaster in un nuovo video che trovate in testa alla notizia (il gameplay inizia da 01:04:38). Si tratta della versione PS4, giocata durante la "Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster Announcement Commemoration - Megami Tensei Live Stream."

Sono trascorsi 17 anni dal lancio di Shin Megami Tensei III, conosciuto in Europa con il titolo di Shin Megami Tensei: Lucifer's Call. Adesso, la leggenda apocalittica fa il suo ritorno con un remake in alta definizione, disponibile su Nintendo Switch e PS4 nella primavera del 2021.

In realtà il gioco uscirà molto prima in Giappone, dove i fan potranno giocarci a partire dal 29 ottobre 2020. Del resto lì Atlus gioca in casa.