Fortnite, raccogli pietra da Rapide a Riposo: ecco dove andare

Una delle nuove sfide di Fortnite (Capitolo 2 Stagione 3 Settimana 7, sta diventando difficile ricordarlo di volta in volta) recita: Raccogli pietra da Rapide a Riposo. A prima vista sembra un compito davvero semplice da portare a termine. E invece serve una guida, perché nessuno ha la più pallida idea di quale luogo si tratti.

Scordatevi infatti le Rapide Rischiose: non è questa la zona della mappa di gioco di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 da raggiungere per completare la missione. La sfida della Settimana 7 è più subdola, tanto che non si tratta di un luogo indicato, e che in realtà non si tratta di un luogo affatto. Semplicemente state cercando un tratto di strada che collega il Lago Languido al Corso Commercio.

Precisamente questo, indicato nell'immagine qui di seguito riportata: