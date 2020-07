Fortnite C2 Stagione 3, sfide della Settimana 7 disponibili: l’elenco da Epic Games

Anche oggi 30 luglio 2020 è un giovedì, e come tutti i giovedì che si rispettino gli sviluppatori di Epic Games sono dunque pronti a rilasciare su Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 le nuove sfide settimanali: quelle della Settimana 7, ad essere precisi. Scopriamo le novità.

Ci auguriamo innanzitutto che abbiate già completato tutte le sfide della Settimana 6 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3: non che vi sia fretta, per ora, dato che la stagione si concluderà verso la fine di agosto 2020; ma meglio togliersele dai piedi il prima possibile. Inoltre le sfide settimanali garantiscono moltissimi punti esperienza (ora molto più di prima, grazie a quelle condivise), utili per completare il Pass Battaglia a pagamento e per raggiungere il livello 160 (al quale viene ufficialmente completato lo stile bonus del Cavaliere Nero donna).

Per quanto riguarda le sfide della Settimana 7 di Fortnite Capitolo 2, niente paura. Non sono particolarmente complesse, bensì in linea con quelle che avete visto fino a questo momento nel corso della Stagione 3. E pur volendo - se ve ne fosse qualcuna particolarmente ostica, incomprensibile o nascosta - noi nelle prossime ore torneremmo (anzi, torneremo) a proporvi le consuete guide.

Ecco dunque l'elenco con tutte le sfide della Settimana 7 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3, su gentile concessione degli sviluppatori di Epic Games. Se avete bisogno di aiuto commentate pure:

Cerca dei forzieri a Corso Commercio

Ottieni salute o scudi da Pantano Palpitante

Raccogli anelli fluttuanti a Foresta Frignante

Trova gomitoli a Gattogrill

Raccogli pietra da Rapide a Riposo

Elimina giocatori (sfida da completare da soli)

Elimina giocatori (sfida condivisa; gli altri giocatori in squadra possono aiutarvi)

Cerca scatole di munizioni a Parco Pacifico

Eliminazioni a Sabbie Sudate