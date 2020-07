PS5, un leak conferma l'accesso immediato a sezioni di gioco dalla dashboard

PS5 includerà una particolare feature, stando a quanto riportato da un articolo di GameReactor poi rimossso: l'accesso immediato dalla dashboard a determinate sezioni di gioco, senza passare per il normale caricamento.

Si tratta di una funzionalità di cui si è già parlato tempo fa, quando Sony ha registrato il Direct Gameplay brevettando appunto tale tecnologia. Secondo GameReactor la funzione si chiamerà Attività e permetterà di passare dalla dash a una gara in WRC 9, ad esempio.

L'analista Daniel Ahmad ha commentato il leak dicendo che si tratta di una feature di cui sentiremo parlare molto presto. "Un'integrazione profonda fra il sistema operativo di PS5 e i giochi potrà migliorare l'esperienza generale per gli utenti", ha scritto.

È dunque possibile che questa particolare funzionalità di PlayStation 5 verrà presentata in maniera ufficiale nel corso del tanto chiacchierato State of Play di agosto, che secondo alcuni rumor avrebbe già una data.

This is something we should start hearing more about soon.

Deep level integration between the PS5 OS and Games to improve the overall experience for users. https://t.co/4pKre8nwy2