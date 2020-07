Grounded, ottimo debutto: è primo su Steam e secondo su Twitch

Grounded, disponibile da oggi in versione preview, è stato protagonista di un ottimo debutto: il gioco è primo su Steam per vendite e secondo su Twitch per visualizzazioni.

Come riportato nel nostro provato della demo, Grounded affronta il genere dei survival in maniera interessante e con presupposti affascinanti, raccontando la storia di un gruppo di ragazzini che diventano minuscoli e lottano per sopravvivere nel proprio giardino.

Insetti e predatori sono infatti diventati delle minacce da non sottovalutare man mano che esploriamo l'ambiente alla ricerca di risorse e strumenti utili, con lo scopo ultimo di trovare un modo per tornare alle nostre dimensioni originali.

Se disponete di un abbonamento a Xbox Game Pass, potete scaricare la versione preview di Grounded su PC o Xbox One e provare l'esperienza messa a punto da Obsidian Entertainment.

Grounded is now the #1 best selling game in the World on Steam and the #2 most watched game on Twitch on its launch day

Whoa. Congrats @Obsidian pic.twitter.com/KfCOKcvNdI