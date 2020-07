CES 2021 solo digitale causa Coronavirus, ecco le date dell'evento

Il CES 2021 si svolgerà unicamente in versione digitale per via dell'epidemia da Coronavirus, che evidentemente continua a destare grande preoccupazione negli Stati Uniti.

Le date ufficiali dell'evento sono infatti distanti parecchi mesi: la prossima edizione si svolgerà dal 6 al 9 gennaio 2021. Non abbastanza lontana, secondo gli organizzatori, perché la situazione sia tornata alla normalità.

Sebbene il Consumer Electronic Show di Las Vegas non sia un appuntamento prettamente dedicato ai videogame, Sony ha approfittato di quel palcoscenico per annunciare il logo ufficiale e le feature hardware di PS5.

"Per oltre cinquant'anni il CES è stato il palco globale dell'innovazione, e il CES 2021 continuerà a essere la piattaforma per lanciare prodotti, attirare brand globalie definire il futuro dell'industria tecnologica", hanno scritto gli organizzatori.

"Con l'aumento delle preoccupazioni internazionali circa la diffusione del COVID-19, non ci sarà possibile accogliere in sicurezza migliaia di utenti in quel di Las Vegas all'inizio di gennaio 2021, perché possano incontrarsi e fare affari di persona."

"Una versione completamente digitale del CES 2021 consentirà dunque a tutta la tech community di condividere idee e presentare prodotti che plasmeranno il nostro futuro. Potrete partecipare a tutti questi momenti ovunque vi troviate: stiamo creando un'esperienza unica per il settore."