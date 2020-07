Mortal Kombat: Sub Zero in versione femminile, il cosplay eccezionale di scarlet.nova

Difficile che il franchise di Mortal Kombat abbia bisogno di presentazioni, quindi non ne faremo: oggi però torniamo a parlarvene perché il mondo dei cosplay ha deciso di rendere omaggio ad uno dei suoi personaggi più famosi, Sub Zero.

Sub Zero è uno dei personaggi più iconici e storici della serie, apparso sin dal primo Mortal Kombat e unico confermato in qualsiasi altro gioco del franchise, Mortal Kombat 11 compreso. La cosplayer scarlet.nova ha deciso di dedicare proprio a lui il suo ultimo lavoro: un cosplay di Sub Zero in versione femminile, dunque, la cui qualità onestamente lascia senza fiato. Sub Zero sembra prendere vita in questo cosplay eccezionale, e chiaramente vogliamo conoscere anche il vostro parare, che potrete riportare poco più avanti nell'apposita sezione.

Oltre alla bontà di costume, interpretazione ed accessori di scarlet.nova è opportuno segnalare anche la presenza di lucafinottoph.cosplay alla fotografia. Tra l'altro artista e fotografo sono entrambi italiani, orgoglio nostrano. E adesso basta parlare, eccovi l'immagine del costume, e date anche un'occhiata a tutti gli altri cosplay a tema videogames, manga e anime che vi abbiamo proposto negli ultimi giorni.