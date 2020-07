The Witcher 3, una Triss Merigold molto provocante nel cosplay di irine_meier

Come ravvivare il sabato pomeriggio afoso del 4 luglio 2020? Con un cosplay dedicato alla bella Triss Merigold di The Witcher 3, ovviamente. L'RPG di CD Projekt, del resto, continua a far parlare di sé anche a distanza di cinque anni dalla sua pubblicazione su console e PC. Non saremo di certo noi a lamentarcene.

E della cosplayer irine_meier non si può di certo dire che sia brutta, anzi: il suo cosplay dedicato a Triss Merigold (la bellissima Triss Merigold di The Witcher 3) è molto provocante. Ma anche perfettamente credibile in quella biancheria intima, e all'interno di una stanza che sembra presa di peso da un castello qualsiasi del franchise di riferimento. The Witcher 3 è infatti, tirando le somme, nient'altro che un fantasy medievale.

Eccovi allora l'immagine del lavoro di irine_meier, che potrete commentare nella sezione dedicata (appunto) ai commenti, poco più avanti. Se poi The Witcher 3 è il vostro gioco preferito, è opportuno dare un'occhiata almeno a questi altri cosplay: