The Witcher 3, una Triss Merigold eccezionale nel cosplay di win_winry

Interrompiamo la tranquilla fruizione di un sabato pomeriggio come tanti altri per mostrarvi un nuovo cosplay dedicato alla bellissima Triss Merigold, una delle protagoniste di The Witcher 3. Difficimente il titolo di CD Projekt vi risulterà ignoto: ha segnato a suo modo la storia degli RPG open world, candidandosi come uno dei videogiochi più importanti di sempre della generazione che si appresta ormai a concludersi.

Torniamo al lavoro in questione: è stato realizzato dall'abile cosplayer win_winry, che ha già mostrato il suo talento in altri costumi. La sua interpretazione ci è sembrata estremamente fedele all'opera di riferimento, ma notevoli sono anche parrucca, trucco, espressione e indumenti utilizzati. Il vostro parere, invece, qual è? Rendetecelo noto nella sezione dedicata ai commenti.

Tornare a parlarvi dei cosplay di Triss Merigold non è casuale. Ieri vi abbiamo mostrato un lavoro dedicato a Shani, e presumibilmente potreste anche provare ad intuire quelli in arrivo nei prossimi giorni. Ma solo se la qualità dei costumi ci sorprenderà in positivo. Nell'attesa, eccovi un'altra carrellata di cosplay già disponibili sulle nostre pagine, e non necessariamente a tema The Witcher 3: