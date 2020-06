PS5, Bosslogic crea la versione a tema Pikachu ed è bellissima

L'annuncio ufficiale di PS5 nelle ultime ore ha colpito proprio tutti, anche Bosslogic: l'artista, disegnatore e grafico ha deciso di rendere omaggio alla nuova home console Sony, immaginandola in una versione improbabile... quella a tema Pikachu.

Esatto, adesso possiamo mostrarvi l'immagine di una PlayStation 5 a tema Pikachu, ed è anche bellissima. Si tratta di un concept, di una fanart, di una illustrazione che non troverà mai reale applicazione e concretezza nel mondo reale, ma sognare è alla base dell'agire umano. "Dicevano di fare il serio sui mock up dedicati alla PlayStation 5... avete ragione" ha commentato ironicamente Bosslogic sul proprio profilo Instagram.

Di siparietti buffi a tema PlayStation 5, dopo la guerra dei meme, ne vedremo ancora parecchi: ma comunque questa console a tema Pokémon e Pikachu è davvero affascinante; quelle Poké Ball sugli stick analogici del DualSense rappresentano un valore aggiunto notevole. L'immagine ha già ottenuto oltre 77.000 mi piace su Instagram, la trovate poco più avanti. Bosslogic, ricordiamolo, era il disegnatore che portò avanti il famoso teaser dedicato ad Assassin's Creed: Valhalla.