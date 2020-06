Valorant, il prossimo agente sarà un healer? Dettagli sulle sue abilità

Durante un recente stream dedicato a Valorant, uno degli sviluppatori ha anticipato che il prossimo agente arriverà nel mondo di gioco nelle settimane a venire. E per la prima volta in assoluto dal lancio del titolo di Riot Games, potrebbe trattarsi di un healer: di un curatore.

Sono già passati diversi giorni dall'arrivo di Reyna e dal lancio ufficiale di Valorant su PC, ma il team di sviluppatori da tempo aveva assicurato dodici agenti, attualmente in preparazione e prossimamente in arrivo. Morello, che proprio dei personaggi di Valorant si occupa presso il team di sviluppo, aveva anche anticipato che un healer era ufficialmente oggetto di studio: Valorant avrebbe quindi ricevuto, prima o poi, anche un curatore per gli altri eroi. E sembra che stia per arrivare anche prima del previsto.

Pare che il prossimo agente sarà un healer, anche se non vi sono attualmente conferme circa la sua data di lancio: ma dovrebbe debuttare su Valorant nelle prossime settimane, entro un mese. Avrà inoltre quattro abilità per curare i compagni; e come Sage, la sua ultimate (mossa finale) permetterà di resuscitare gli alleati. Un cooldown permetterà di bilanciare i suoi poteri all'interno della partita, ovviamente.

Nome, aspetto e identità di questo nuovo agente di Valorant restano attualmente ignoti; ma la community non vede l'ora di ricevere il personaggio, dato che di un healer c'è particolarmente bisogno. Cosa ne pensate di queste anticipazioni? Ricordiamo che potete leggere la recensione di Valorant sulle nostre pagine.