Matrix 4 rimandato di un intero anno

Il film The Matrix 4 di Lana Wachowski è stato rimandato di un intero anno. L'annuncio è stato dato dalla casa di produzione Warner Bros, che ha indicato anche la nuova data di lancio: il 1° aprile 2022. La data precedente era il 21 maggio 2021.

Non si tratta dell'unico film di Warner ad aver subito un corposo posticipo. Anche Wonder Woman 1984 e Tenet di Christopher Nolan hanno subito degli slittamenti, fortunatamente minori. Probabilmente erano entrambi in uno stato di lavorazione più avanzato di quello di Matrix 4.

Le ultime notizie su Matrix 4 parlavano di un'estensione del contratto per cast e attori di otto settimane a causa dello stop dovuto alla pandemia di coronavirus, che ha causato lo stop e il rinvio di innumerevoli produzioni cinematografiche. La lavorazione di Matrix 4 dovrebbe riprendere a luglio, ma a questo punto è difficile dire come procederà.

Matrix 4 è il nuovo capitolo della nota trilogia che si pensava conclusa nel decennio scorso. Non è chiaro come proseguirà la storia dei primi tre film, vista la loro conclusione, ma ci sono delle buone prospettive in merito, con la promessa che sarà un film "strano".