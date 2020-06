PS5 diventa una skin di Fortnite in questa fanart

Non sono trascorsi neanche un paio di giorni, da quando Sony ha mostrato al mondo la PlayStation 5 all'interno del suo bell'evento dedicato. Da allora la fantasia dei fan si è scatenata, e qualcuno si è anche posto questa domanda: "se gli sviluppatori di Epic Games prendessero spunto dal design della PS5 per realizzare una skin di Fortnite, come sarebbe?"

Possiamo rispondere a questa buffa e curiosa domanda, grazie alla fanart realizzata nelle ultime ore da un fan anonimo. Ennesima dimostrazione che alla fantasia non vi è limite: ma lo si era già intuito quando sono arrivati tutti i meme dedicati a PlayStation 5. Ora, nel disegno in questione noterete una skin di Fortnite in tutto e per tutto, un concept affascinante e ben realizzato. Quell'essere tecnologico e antropomorfo, però, non è altro che una PlayStation 5.

L'immagine qui di seguito riportata scherza anche sui meme e sulle descrizioni che finora hanno "colpito" la nuova console Sony. Per esempio: "non chiamatela router", "bellezza vertiginosa" (in riferimento all'altezza dei grattacieli); e la skin stessa esclama: "perché sono tutti così cattivi con me?" Prima di salutarci date un'occhiata a tutti i giochi annunciati per PlayStation 5 fino a questo momento.