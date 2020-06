Pragmata per PS5, trailer d'esordio in versione estesa per il titolo Capcom

Pragmata, il nuovo titolo Capcom in uscita su PC, PS5 e Xbox Series X, si mostra con una versione estesa del trailer d'esordio, che abbiamo visto giovedì sera.

Il video aggiunge circa un minuto di sequenze rispetto al trailer presentato durante l'evento Sony, soffermandosi su alcuni dettagli per donare maggiore respiro al reveal.

Alla fine dei conti, tuttavia, non ci sono dettagli extra rispetto alla narrazione originale, di per sé piuttosto peculiare e misteriosa. Vediamo infatti quest'uomo in tuta spaziale alle prese con una sorta di spazio virtuale, in cui trova una ragazzina.

Quando però dall'alto piovono dei detriti, i due vengono sbalzati violentemente in aria e devono collaborare per risolvere la situazione, grazie al lancio di una sorta di rete elettronica che rallenta gli oggetti in avvicinamento.

Il filmato si chiude con l'uomo e la ragazzina che contemplano il pianeta Terra guardandolo dalla luna, e lasciandoci con una gran voglia di saperne di più di questo bizzarro progetto in arrivo nel 2022.