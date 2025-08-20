Un trailer di Pragmata mostra le abilità di hacking di Diana in azione

Pragmata è tornato a mostrarsi in occasione del Future Games Show, dove per l'occasione Capcom ha presentato delle sequenze di gameplay, mentre in sottofondo il producer Edvin Edso ha offerto una panoramica del gioco e dettagli sul sistema di combattimento.

Pragmata è ambientato in una stazione lunare dedicata alla ricerca sul Lunafilament, un materiale capace di creare qualsiasi cosa, purché si disponga dei dati necessari per costruirla. Quando la stazione smette improvvisamente di comunicare, viene inviata una squadra di investigazione che include l'astronauta Hugh Williams, uno dei due protagonisti. Tuttavia, poco dopo l'atterraggio, un terremoto lunare lo separa dal resto del gruppo, facendolo precipitare nelle profondità della struttura. Ferito gravemente, Hugh viene salvato da Diana, un'androide unica costruita proprio con Lunafilament, conosciuta come una Pragmata. I due dovranno collaborare per sopravvivere agli attacchi dei Bot della stazione e trovare un modo per riportare Hugh sulla Terra.