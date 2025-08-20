Halloween, Michael Myers è a caccia nel videogioco prodotto da John Carpenter in persona

È una delle icone horror più famose al mondo e sta per fare la sua comparsa in un videogioco realizzato da IllFonic e prodotto da Malek Akkad e dalla leggenda John Carpenter.

È il 1978, il film è cominciato da appena pochi minuti. Una lunga soggettiva ci porta all'interno di una delle villette di Haddonfield, Illinois. Qui assistiamo al primo, brutale, omicidio di Michael Myers. Lo viviamo attraverso i suoi occhi. Una, due, tre, quattro coltellate, poi giù per le scale e fuori dalla casa, fino a quando qualcuno non sembra riconoscere l'assassino. Lo chiama e, solo a quel punto, la camera si stacca dai suoi occhi, fa una carrellata indietro, fino a mostrarci la sua identità: un bambino di circa sei anni, vestito da pagliaccio per la notte di Halloween. La vittima è sua sorella. Questa scena dura circa tre minuti, ma è così potente da imprimersi a fuoco e per sempre nelle retine di tutti quelli che la vedono per la prima volta. È un battesimo di sangue che celebra la nascita di un'icona. È l'inizio del film Halloween di John Carpenter. Ne stiamo parlando con entusiasmo ormai da diversi minuti con Jared Garrett, Chief Creative Officer di IllFonic e con Jordan Mathewson, Design Director. L'intervista è iniziata da poco, ma discutiamo già come tre appassionati del film originale del 1978, raccontandoci le nostre scene preferite. Garrett e Mathewson ci stanno aggiornando su come procedono i lavori sul videogioco di Halloween che stanno realizzando. "Abbiamo dalla nostra Malek Akkad e tutto il team che gestisce l'IP di Halloween, e nel trailer avrai sentito una voce che ricorda quella di Donald Pleasence. Il doppiatore che abbiamo scelto è lo stesso del film del 2018. E poi, ovviamente, hai letto il nome di John Carpenter". Un po' di contesto: Malek Akkad è il figlio di Mustafa Akkad, lo storico produttore del primo Halloween e dei sequel. Malek è subentrato al padre a partire dal sesto capitolo. Gironzola sul set dei film sin da quando era un ragazzino. Si può dire quasi che sia cresciuto insieme a Michael Myers. Donald Pleasence era l'attore che interpretava il Dottor Loomis, nel primo film, purtroppo è morto nel 1995. John Carpenter non ha bisogno di presentazioni: è uno dei più grandi registi di film horror (e non solo) di tutti i tempi. Haddonfield è la cittadina dove Michael semina terrore nel primo, indimenticabile, film C'è un altro protagonista che va presentato per capire il contesto: IllFonic, azienda americana con base a Denver, Colorado, specializzata nel realizzare videogiochi a partire da IP cinematografiche molto famose. È successo, per esempio, nel 2017, quando hanno firmato Friday the 13th: The Game, oppure nel 2022 con Ghostbusters: Spirits Unleashed. Perlopiù esperienze multiplayer, che però con il tempo hanno cominciato a incorporare anche delle modalità a giocatore singolo. "Con Halloween stiamo andando oltre, concentrandoci anche su un'esperienza single player molto curata. Per farlo ci siamo affiancati a Pollard Studio, che è un supporto eccellente". Potreste conoscere Pollard per il recente - e niente male - KARMA: The Dark World (qui trovate la nostra recensione).

Dietro quegli occhi viveva e cresceva il male Jordan Mathewson ci fa una breve panoramica del videogioco in sviluppo. "Si tratta di uno stealth horror in cui entrambe le fazioni vivono un'esperienza incentrata sulla furtività", ci dice. Le due fazioni a cui fa riferimento sono, ovviamente, quella dei sopravvissuti e quella del killer. Nel gioco sarà quindi possibile vestire i panni dei buoni e del "cattivo". "Ci ispiriamo molto al film originale del 1978, non solo nell'estetica, ma anche nelle location, nella cronologia degli eventi e nell'atmosfera. Volevamo ricreare il tempo e il luogo, ovvero la provincia dell'Illinois, dove le persone festeggiano la notte di Halloween, mentre Michael semina terrore". Nel gioco saranno infatti presenti diversi personaggi non giocanti, cittadini che vivranno la loro vita ignari del pericolo. Michael dovrà dar loro la caccia e ucciderli, sfruttando le sue abilità e i movimenti furtivi. Sul lato opposto, i videogiocatori che impersoneranno gli eroi, cercheranno di fermare il killer in molti modi: potranno coinvolgere le forze di polizia, oppure convincere gli altri civili a unirsi per affrontare insieme la minaccia. Halloween è un film profondamente radicato negli anni '70. Rappresenta un immaginario e anche un modo di agire dei personaggi molto diverso dai film horror di oggi. Quando lo facciamo notare agli sviluppatori, annuiscono d'accordo con noi. "La cosa più difficile, in effetti, è convincere il giocatore che ci troviamo negli anni '70: non esistono i cellulari, né la TV via cavo, e le segreterie telefoniche sono ancora una novità. I telefoni erano collegati al muro con un cavo!". È stato importante, per loro, riuscire ad adattare questo rapporto con la tecnologia anche nel videogioco: chiamare la polizia significa convincere le persone a farti entrare in casa per usare il telefono. "Dovevamo riuscire a replicare l'atmosfera di una cittadina dove apparentemente non succede niente e dove un assassino mascherato è a piede libero". L'inquietante maschera di Michael Myers è in realtà la faccia di William Shatner, il capitano Kirk Per fare questo si è lavorato molto sul personaggio di Michael. "Michael Myers ha questa incredibile capacità di comparire dal nulla e di farti spaventare a morte. Credo che siamo riusciti a catturare questa caratteristica molto bene". Un aspetto su cui IllFonic si è concentrata particolarmente è la maschera del killer. C'è un aneddoto legato alle origini della "faccia" di Michael. Lo raccontò John Carpenter in un'intervista, molti anni fa. Disse che aveva chiesto alla produzione una faccia inespressiva e che lo portarono in un negozio di maschere a Hollywood Boulevard dove acquistarono il calco della faccia di William Shatner. In pratica, Michael Myers ha la faccia del Capitano Kirk di Star Trek. "Ottenere la giusta resa della maschera è stato il nostro obiettivo principale. Quando giri un angolo con la torcia e vedi l'assassino fermo nel corridoio, quella faccia diventa fondamentale per l'effetto che volevamo trasmettere."

Io l’ho vista, l’Ombra della strega! Mettere Michael Myers nelle mani di un videogiocatore è una scelta complessa. Chiunque abbia visto i film sa bene che questo energumeno rappresenta il capostipite di quei mostri dall'aura invincibile che non smettono mai di seguire i protagonisti fino a quando non li catturano. Un archetipo, un codice, che poi è stato reinterpretato negli anni sia nel cinema, con il "cugino" Jason Voorhees, che nei videogiochi. A Michael dobbiamo probabilmente figure come il Nemesis, Mister X e anche Pyramid Head: calma glaciale, passo lento e inesorabile, un'espressione imperscrutabile, senza un briciolo di umanità. È difficile rendere coinvolgente per il giocatore un personaggio di questo tipo. "Il gioco è guidato da Michael: lui è l'esperienza. Tutto il gameplay parte a cascata da lui, e lo sapevamo sin dall'inizio. Ci siamo concentrati molto sui suoi movimenti, sul modo in cui colpisce, pugnala, attacca... tutti elementi che abbiamo preso direttamente dal film." Michael ha l'inquietante capacità di apparire all'improvviso In Halloween, però, c'è anche l'altro punto di vista. Quello delle vittime, dei sopravvissuti. Nel film, Jamie Lee Curtis (alla sua prima interpretazione cinematografica) è la final girl Laurie, una baby sitter che abita a Haddonfield. Donald Pleasence è invece il Dr. Loomis, l'unico che abbia cercato di comprendere la psicologia di Michael Myers, ma che, dentro quegli occhi, ha visto solo germogliare il male. Che tipo di videogioco sarà per chi decide di vestire i panni della gente comune? "Per loro sarà un vero e proprio sandbox, nel senso che i videogiocatori si troveranno in un luogo dove Michael sta uccidendo le persone, e dovranno cercare di salvare quanta più gente possibile". Più facile a dirsi che a farsi: una delle caratteristiche del killer è quella di sembrare invincibile. "Michael, ovviamente, non può essere ucciso", ci risponde Garrett, quasi leggendoci nel pensiero. "Però può essere dissuaso, e fermato in alcuni frangenti. Vogliamo dare ai giocatori la libertà di fare tutto ciò che serve per uscirne vivi. Stiamo andando oltre al gameplay tradizionale che per anni è stato solo: scappa e lascia tutti indietro. Con Halloween vogliamo che il giocatore abbia la possibilità di essere più eroico." La natura sandbox del titolo sembra essere la novità più rilevante rispetto ai titoli passati di IllFonic. "Ci stiamo impegnando molto per riuscire a equilibrare la partita. Dal punto di vista di Michael vogliamo che non debba pensare solo agli altri giocatori da cacciare, ma che sia divertente anche perseguitare gli abitanti non giocanti. Per chi interpreta gli umani, vogliamo che sia chiaro un concetto: gioca come vuoi. Se vuoi aumentare il punteggio, cercherai di salvare più persone possibili, di giocare di squadra... se invece vuoi avere solo un'esperienza spaventosa, reagendo come faresti davvero in quella situazione, puoi farlo". È una visione interessante, ma che fa sorgere qualche domanda nei confronti della fedeltà al film originale. Quando glielo facciamo notare, chiedendogli quale ruolo avrà il giocatore sulla narrazione che abbiamo conosciuto nella pellicola, gli sviluppatori ci dicono che stanno prendendo il film come una "roadmap", ma che chi gioca avrà facoltà di intervenire su ciò che accade. Nei panni di Michael daremo la caccia agli altri giocatori e ai cittadini di Haddonfield "Abbiamo voluto cambiare le cose rispetto ai videogiochi che abbiamo fatto in passato. Se non giocavi in un certo modo eri nei guai e venivi criticato dai tuoi compagni. Qui succedono molte cose: se pensi a procurarti solo delle armi, senza aiutare nessuno, per esempio, forse sopravviverai, ma farai pochi punti. In alcuni titoli le partite tutte uguali rischiano di scadere nella routine. In Halloween, invece, dipenderà tutto da come vuoi giocare ogni partita."