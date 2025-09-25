Halloween ha una data di uscita ufficiale e un trailer del gameplay

Nel gioco, Michael Myers ha l'obiettivo di trovare e uccidere gli abitanti della città prima che la notte di Halloween giunga al termine, mentre i suoi obiettivi dovranno cercare di sopravvivere e raggiungere una possibile via d'uscita dall'incubo.

La formula di Halloween riprenderà l'impianto multiplayer asimmetrico che ha fatto la fortuna di titoli come Dead by Daylight, dunque con un giocatore nei panni di Myers e gli altri al comando di una squadra di sue potenziali vittime sullo sfondo della cittadina di Haddonfield.

Halloween è stato mostrato con un trailer del gameplay durante lo State of Play e ha anche una data di uscita ufficiale: il nuovo horror sviluppato da Illfonic sarà disponibile a partire dall'8 settembre 2026.

Ti conosco, mascherina

Annunciato soltanto un mese fa, Halloween sembra determinato a portare sui nostri schermi le atmosfere tipiche degli anni '70, e infatti il team di sviluppo si è impegnato parecchio per ricreare quel tipo di design e restare fedele all'estetica dei film originali.

"Quando i giocatori entreranno per la prima volta in Halloween, vogliamo che Haddonfield appaia come un mondo vivo e pulsante", hanno spiegato gli autori. "Il nostro obiettivo è amplificare l'imprevedibilità e la tensione di ogni partita attraverso una serie di caratteristiche dinamiche della mappa, NPC credibili, opzioni di gameplay solide, atmosfere inquietanti, un sonoro d'impatto e molto altro."