Halloween è il videogioco ufficiale del celebre classico dell'horror, annunciato con un primo trailer

Illfonic e Guy Interactive hanno annunciato Halloween, il videogioco ufficiale dell'omonimo celebre horror, mostrando un primo trailer in occasione del Future Games Show alla Gamescom 2025, con un video di grande atmosfera ma che ancora non spiega molto del gameplay.
Non c'è ancora una data di uscita ma Halloween intanto è stato annunciato per PC, PS5 e Xbox Series X|S, con ulteriori informazioni che arriveranno in seguito per quanto riguarda la tempistica di lancio, ma c'è probabilmente ancora diverso tempo per tornare a parlarne, considerando che questo primo trailer rappresenta proprio una prima occhiata alla particolare ambientazione e atmosfera del gioco.
Quello su cui si sono soffermati in particolare i presentatori dell'evento è il fatto che si tratti di un'esperienza di gioco sia single player che multiplayer, contenente una campagna con la storia e anche una modalità da giocare insieme ad altri utenti.
Un'esperienza sia single player che multiplayer
Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, sembra non si tratti di un gioco esclusivamente multiplayer come molte altre esperienza stealth horror come questa: Halloween avrà anche una campagna che potrà essere giocata in giocatore singolo.
Questo comporta una vera e propria storia da vivere in questa modalità, oltre anche a opzioni di gioco in multiplayer che verranno illustrate più nel dettaglio in seguito da Illfonic e Gun Interactive.
Il produttore esecutivo del progetto è lo stesso John Carpenter, cosa che dovrebbe assicurare una certa fedeltà al materiale originale, e la cosa emerge in maniera piuttosto chiara anche da questo primo trailer che riprende in pieno le atmosfere tipiche della serie cinematografica, con tanto di look anni 70-80.
"Diventa il Boogeyman o combatti contro il male stesso in Halloween, la nuova esperienza horror single player e multiplayer da Illfonic e Gun Interactive", si legge nella descrizione ufficiale, che ci invita dunque a prendere parte all'azione classica della serie.
"È la notte di Halloween, 1978, e le famiglie della tranquilla cittadina di Haddonfield stanno facendo i preparativi per la festa, mentre il male ha trovato il modo di tornare a casa".
Almeno per quanto riguarda il multiplayer, il gameplay sembra ricalcare la struttura tipica asimmetrica 1v4 giocatori, con la possibilità di interpretare un eroe in grado di salvare Haffonfield o terrorizzare gli abitanti nel ruolo di Michael Myers.