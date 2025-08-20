Halloween è il videogioco ufficiale del celebre classico dell'horror, annunciato con un primo trailer

Illfonic e Guy Interactive hanno annunciato Halloween, il videogioco ufficiale dell'omonimo celebre horror, mostrando un primo trailer in occasione del Future Games Show alla Gamescom 2025, con un video di grande atmosfera ma che ancora non spiega molto del gameplay.

Non c'è ancora una data di uscita ma Halloween intanto è stato annunciato per PC, PS5 e Xbox Series X|S, con ulteriori informazioni che arriveranno in seguito per quanto riguarda la tempistica di lancio, ma c'è probabilmente ancora diverso tempo per tornare a parlarne, considerando che questo primo trailer rappresenta proprio una prima occhiata alla particolare ambientazione e atmosfera del gioco.

Quello su cui si sono soffermati in particolare i presentatori dell'evento è il fatto che si tratti di un'esperienza di gioco sia single player che multiplayer, contenente una campagna con la storia e anche una modalità da giocare insieme ad altri utenti.