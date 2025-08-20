Little Nightmares 3 si mostra con un nuovo e inquietante gameplay sul livello del "Carnevale"

In occasione del Future Games Show alla Gamescom 2025 è tornato a mostrarsi anche Little Nightmares 3, con un nuovo video gameplay incentrato sul livello "Carnevale" già mostrato in precedenza, in questo caso con una nuova sequenza di gioco in presa diretta.
La producer Coralie Feniello ha mostrato un'altra sezione di gioco illustrando alcune caratteristiche di Little Nightmares 3, che riprende ovviamente l'impostazione generale dei primi due capitoli ma aggiungendo alcune caratteristiche peculiari, a partire dalle dinamica cooperativa dei due protagonisti.
Lo strano mondo di Little Nightmares torna in scena in un terzo capitolo, incentrato sull'incredibile viaggio di Low e Alone, alla ricerca di un percorso che possa condurli fuori da Nowhere. I due ragazzi si trovano intrappolati nella Spirale, un insieme di luoghi bizzarri popolati da creature inquietanti.
Un altro spaccato di gameplay
I due amici devono collaborare per sopravvivere in un mondo pericoloso e pieno di illusioni e sfuggire alla presa di una minaccia ancora più grande che si nasconde nell'ombra, come viene sintetizzato anche in questo breve spaccato di gameplay.
Il Carnevale è la dimora dell'inquietante Resident e delle orde di amanti dei dolciumi. Si tratta di uno dei livelli del gioco e una delle regioni contorte della Spirale. Il divertimento e l'allegria originali sono stati sostituiti da un'atmosfera cupa e inquietante.
Il gameplay consente di vedere le caratteristiche dei due protagonisti, Low e Alone: il primo brandisce un arco e il secondo porta con sé una chiave inglese, entrambi necessari per risolvere gli enigmi, a volte insieme ad altri oggetti trovati nel livello.
Per la prima volta nella serie, Little Nightmares 3 introduce il multiplayer cooperativo, consentendo di affrontare le paure infantili insieme a un amico, oppure anche da soli con un compagno gestito dall'intelligenza artificiale.