Little Nightmares 3 si mostra con un nuovo e inquietante gameplay sul livello del "Carnevale"

Un altro spaccato di gameplay

I due amici devono collaborare per sopravvivere in un mondo pericoloso e pieno di illusioni e sfuggire alla presa di una minaccia ancora più grande che si nasconde nell'ombra, come viene sintetizzato anche in questo breve spaccato di gameplay.

Il Carnevale è la dimora dell'inquietante Resident e delle orde di amanti dei dolciumi. Si tratta di uno dei livelli del gioco e una delle regioni contorte della Spirale. Il divertimento e l'allegria originali sono stati sostituiti da un'atmosfera cupa e inquietante.

Il gameplay consente di vedere le caratteristiche dei due protagonisti, Low e Alone: il primo brandisce un arco e il secondo porta con sé una chiave inglese, entrambi necessari per risolvere gli enigmi, a volte insieme ad altri oggetti trovati nel livello.

Per la prima volta nella serie, Little Nightmares 3 introduce il multiplayer cooperativo, consentendo di affrontare le paure infantili insieme a un amico, oppure anche da soli con un compagno gestito dall'intelligenza artificiale.