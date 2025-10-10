0

Il trailer di lancio di Little Nightmares 3 ribadisce un concetto fondamentale

Little Nightmares 3 è disponibile a partire da oggi e non poteva mancare un trailer di lancio ricco di atmosfera, che in questo caso fa passare un messaggio ben preciso.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   10/10/2025
Alone e Low, i protagonisti di Little Nightmares 3
Little Nightmares III
Little Nightmares III
Il trailer di lancio di Little Nightmares 3 si intitola "Hold my hand", e non è affatto un caso: il concetto del tendersi la mano e di aiutarsi a vicenda viene ribadito più volte nel video, ed è un chiaro riferimento alle meccaniche cooperative di questo episodio.

Disponibile a partire da oggi su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch 1 e 2, Little Nightmares 3 segna un importante passaggio di testimone da Tarsier Studios a Supermassive Games, ma sembra che il nuovo team di sviluppo non abbia tradito i presupposti della serie, anzi.

Nella nostra recensione del gioco abbiamo infatti sottolineato come dal punto di vista artistico l'esperienza si confermi suggestiva e al contempo inquietante, con una campagna dalla durata pressoché perfetta e con appunto la grande novità della modalità cooperativa.

Little Nightmares III, la recensione del nuovo, piccolo incubo da affrontare in compagnia Little Nightmares III, la recensione del nuovo, piccolo incubo da affrontare in compagnia

Cooperativa che però è solo online, senza la possibilità di affrontare l'avventura con un amico in locale, mentre l'aver ribadito la medesima formula per la terza volta potrebbe forse restituire una sensazione di deja-vu a chi ha già giocato i precedenti episodi.

Un successo di critica... oppure no?

I voti ottenuti da Little Nightmares 3 sulla stampa internazionale alternano valutazioni estremamente positive e sufficienze risicate, a dimostrazione di come questo nuovo capitolo della saga abbia un po' diviso la critica.

Ambientato nell'inquietante scenario della Spirale, il gioco racconta la storia di due ragazzini, Low e Alone, che si ritrovano intrappolati in questo posto misterioso e devono collaborare per riuscire a trovare insieme una possibile via di fuga.

