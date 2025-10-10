The Outer Worlds 2: effettua il pre-order del secondo capitolo della serie Obsidian

Sei in attesa dell'uscita di The Outer Worlds 2? Oggi, su Amazon, è disponibilità la possibilità di prenotare una copia del gioco in uscita il prossimo 29 ottobre 2025. Il pre-order è effettuabile al prezzo minimo garantito per la versione PS5: 69,99€. Prenota il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui in basso: The Outer Worlds 2 segna il ritorno dell'apprezzata IP Obsidian con un'avventura completamente nuova, ambientata in una colonia inedita ai confini della galassia. Il titolo promette un mix irresistibile di azione, umorismo e libertà di scelta, elementi che hanno reso il primo capitolo un successo acclamato dalla critica e dai giocatori.
Ulteriori dettagli sul gioco
In questo nuovo episodio vestirai i panni di un agente del Direttorato della Terra, chiamato a prendere decisioni cruciali da cui dipenderanno i destini dell'intera galassia. Ogni tua scelta - dalle abilità ai difetti del personaggio, fino alle fazioni di cui deciderai di fidarti - influenzerà il corso della storia e le relazioni con il tuo equipaggio.
Potrai creare e personalizzare il tuo personaggio scegliendo le competenze che meglio rispecchiano il tuo stile di gioco. Durante il viaggio, recluterai compagni unici, ognuno con una propria personalità, storia e motivazioni, che diventeranno parte essenziale della tua avventura. Dai un'occhiata alla nostra recensione del primo capitolo!