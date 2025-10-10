Le prime copie e i datamine di Leggende Pokémon Z-A sono già in circolazione: occhio agli spoiler in rete!

Come se non bastasse, si aggiungono anche i dataminer che stanno analizzando i file del preload delle copie digitali per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. Di conseguenza, in rete stanno circolando informazioni inedite, incluse delle ulteriori nuove Megaevoluzioni oltre a quelle già presentate da GameFreak.

Manca ormai meno di una settimana al lancio di Leggende Pokémon: Z-A e come da tradizione alcuni giocatori sono già entrati in possesso di una copia fisica prima del tempo e stanno condividendo informazioni online.

Meglio stare alla larga dai social

In sintesi, il rischio spoiler è concreto e da qui ai prossimi giorni la situazione non farà che peggiorare grazie alle condivisioni e il passaparola. Il consiglio in questi casi è il solito: se non volete incappare in spoiler della trama e, in questo caso, anticipazioni su nuove forme di Pokémon, meglio evitare i social, i forum e così via (fatta eccezione per i canali di Multiplayer.it, ovviamente!).

YouTube, poi, è particolarmente pericoloso, visto che molti content creator tendono a utilizzare copertine e titoli estremamente rivelatori per i loro video, e il rischio di rovinarsi una sorpresa è concreto anche solo scorrendo l'home page della piattaforma.

Ad ogni modo, si tratta di resistere ancora per pochi giorni: il lancio di Leggende Pokémon Z-A è fissato al 16 ottobre su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.