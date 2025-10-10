Il leggendario autore di Pitfall! sta per lanciare Rescue From Poseidon's Gate, un nuovo gioco per Atari 2600

Il primo gioco di Audacity, Circus Convoy , è stato pubblicato nel 2021 per Atari 2600, e ora la compagnia è tornata con un nuovo titolo: Rescue From Poseidon's Gate .

Recentemente Crane è tornato al mondo dello sviluppo, creando giochi per il suo primo amore: l' Atari 2600 , con la sua Audacity Games, fondata insieme a Garry e Dan Kitchen. Chiaramente l'obiettivo non è di vendere milioni di copie. Immaginiamo che voglia più che altro divertirsi, visto che ormai non deve dimostrare davvero nulla.

David Crane è un nome leggendario dell'industria dei videogiochi, autore di titoli memorabili come Pitfall! e Little Computer People , e tra i fondatori da Activision nel 1979, dopo che Atari si era rifiutata di dare il giusto riconoscimento ai propri sviluppatori.

Pixel miracolosi

"Poseidon's Gate è un'avventura sottomarina che inizia alla superficie dell'oceano e scende fino al fondale, a più di 100 braccia di profondità, facendo affrontare delle pericolose creature marine," spiega Audacity Games. "Il giocatore controlla un subacqueo e il gioco è dotato di una grafica come se ne sono viste raramente sullo schermo di un gioco per Atari 2600."

Il protagonista di Poseidon's Gate scende in profondità

Come gli altri titoli della compagnia, Rescue From Poseidon's Gate utilizza solo la tecnologia di sviluppo disponibile all'epoca in cui Pitfall! fu programmato, nel 1982, garantendo così un'esperienza completamente autentica, pensata chiaramente per gli appassionati di retrogaming.

Inoltre, il gioco sfrutta la "tecnologia QR Code dinamica" di Audacity, che consente di accedere a guide online e inviare i propri punteggi nella classifica globale: "Non serve più fotografare lo schermo per inviare il tuo punteggio! Con il tuo dispositivo mobile, puoi semplicemente inviarlo direttamente alla classifica globale di Audacity."

Un altro simpatico richiamo al passato è il fatto che chi raggiungerà o supererà un certo punteggio, riceverà una toppa ricamata che celebrerà il traguardo raggiunto, proprio come faceva Activision negli anni '80. Manca solo da dire che Rescue From Poseidon's Gate sarà in vendita dal 22 ottobre 2025.